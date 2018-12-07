Под Ивацевичами водитель легковушки сбила двух лосей и попала в реанимацию

Новости Беларуси. Вечером 6 декабря в двух километрах от деревни Нехачево Ивацевичского района женщина за рулём Audi A4 наехала на двух лосей.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 44-летняя жительница посёлка Жемчужный Барановичского района двигалась по трассе М-1 в сторону Минска. На 136 км автодороги перед машиной оказались два лося. Произошёл наезд.
Водитель с телесными повреждениями доставлена в реанимацию.
По факту аварии проводится проверка.
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В аварии пострадали три женщины – здесь подробности.