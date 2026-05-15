Красивая жизнь за счет вкладчиков: в Минске задержан иностранец за аферу на $750 тысяч

Белорусские правоохранители задержали в Минске иностранца, обманувшего граждан Беларуси, России и Грузии, информирует официальный Telegram-канал МВД РБ.

Сообщается, что 25-летний гражданин иностранного государства посредством созданной им финансовой пирамиды в течение двух лет присвоил денежные средства граждан Беларуси, России и Грузии, проживающих в столице, на общую сумму 750 тыс. долларов. Под видом вложения в развитие торговли популярной техникой мужчина брал от потерпевших деньги в долг, давая обещание выплат с процентами. Указанные обязательства им не выполнялись.

Полученные средства задержанный тратил на пластические операции жены, отдыхал на курортах, приобретал авиабилеты в бизнес-класс, проживал в люксовых отелях, покупал ювелирные украшения, брендовые вещи и технику, посещал увеселительные заведения и рестораны.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

Фото: скриншот видео в официальном Telegram-канале МВД РБ.