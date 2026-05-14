В Беларусь пытались незаконно провезти груз на €1 млн – ГТК

Сотрудниками Брестской таможни установлена попытка незаконного ввоза в Беларусь товаров общей стоимостью порядка 3,3 млн рублей, информирует официальный Telegram-канал ГТК.

При досмотре грузовика MAN на ПП «Козловичи» выяснилось, что польский перевозчик, провозя товары из Нидерландов, попытался сэкономить почти 76 тысяч рублей на таможенных платежах.

Фактический вес перевозимых товаров не соответствовал заявленному – перевес на 2,2 тонны. Таким образом не были учтены более 68 тысяч единиц медизделий.

Брестская таможня в отношении перевозчика начала административный процесс в соответствии со ст. 15.5 КоАП РБ.

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Фото: Telegram-канал ГТК РБ