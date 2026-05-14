Более 500 сообщений о звонках мошенников поступило в милицию за сутки

Отдел организации обработки мошеннических операций МВД за прошедшие сутки принял от граждан более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников, сообщили в ведомстве.

Было зарегистрировано 47 преступлений и задержан курьер-иностранец, действовавший в интересах злоумышленников. Также специалисты заблокировали 32 фишинговые интернет-площадки и возможность совершения платежей в адрес 98 иностранных реквизитов. По 57 счетам были приостановлены расходные операции.

Отмечается, что мошенники создавали и использовали поддельные торговые площадки, страницы банков или сервисов, которые сложно отличить от настоящих.

В милиции просят граждан обратить внимание, что представители правоохранительных органов не звонят гражданам в мессенджерах.

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