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Более 500 сообщений о звонках мошенников поступило в милицию за сутки

14 мая 2026 08:21
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Более 500 сообщений о звонках мошенников поступило в милицию за сутки -0

Отдел организации обработки мошеннических операций МВД за прошедшие сутки принял от граждан более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников, сообщили в ведомстве.

Было зарегистрировано 47 преступлений и задержан курьер-иностранец, действовавший в интересах злоумышленников. Также специалисты заблокировали 32 фишинговые интернет-площадки и возможность совершения платежей в адрес 98 иностранных реквизитов. По 57 счетам были приостановлены расходные операции.

Отмечается, что мошенники создавали и использовали поддельные торговые площадки, страницы банков или сервисов, которые сложно отличить от настоящих.

В милиции просят граждан обратить внимание, что представители правоохранительных органов не звонят гражданам в мессенджерах.

Фото: pixabay

# Интернет-мошенничество

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