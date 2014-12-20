Кот, спасенный из автомобильного двигателя, стал интернет-звездой

Новости Турции. Бездомный кот забрался в двигатель автомобиля и благополучно заснул. Когда машина завелась, животное в буквальном смысле обезумело. Водитель во время заметил, что с его автомобилем что-то не так.



Нурулла Курмана, владелец автомобиля:

Я завел машину и вдруг заметил, что с моим двигателем что-то произошло. Я остановился, открыл капот и увидел кота, застрявшего в моторе. Он страшно кричал, я не мог ему помочь.

Нурулла не мог помочь кому самостоятельно, поэтому вызвал спасателей. Операция по спасению животного длилась почти два часа.

Фотографии, сделанные во время спасательной операции, мгновенно разлетелись по социальным сетям. И кот стал настоящей интернет-звездой.



К несчастью, в процессе освобождения коту сломали лапу. Сейчас бедняжка находится в приюте, сотрудники которого надеются, что кот, не без помощи прессы, в скором времени обретет хозяев.



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