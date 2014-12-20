Россиянин чудом выжил после падения с 250-метрового утеса в Таиланде

Новости Таиланда. Инцидент произошел на острове Пхукет. Автомобиль, за рулем которого находился россиянин, сорвался с обрыва и рухнул в море.

Все произошло на глазах у мужчины, удившего рыбу. Он и вызвал спасателей.

Россиянина обнаружили возле прибрежных скал. Местная пресса пишет: «то, что он выжил, чудо – не иначе».

Спасатель:

Просто потрясающе, что он остался жив. Это очень высокая скала, и падение было очень долгим.

В бессознательном состоянии туриста доставили в больницу Пхукета, где диагностировали только травму головы. Как выяснилось позже, счастливому спасению Николай, когда окончательно придет в себя, может и не обрадоваться. По информации уже российских СМИ, 29-летний мужчина хотел свести счеты с жизнью.



Александр, друг Николая (в интервью «Московскому комсомольцу»):

У Коли был рак легких. Он звонил мне недавно по Viber, говорил, что хочет спрыгнуть со скалы. Я его отговаривал. Он слушать не стал, отключился. Я написал ему сообщение, чтобы он не делал рокового шага... И вот сегодня пришло сообщение о том, что он на машине сорвался в пропасть. Он говорил, что пьёт кучу таблеток, и это загоняет его в депрессию. <...>. Семейная жизнь у Коли не сложилась, он был в разводе, детей у него нет.

Друзья и просто неравнодушные люди надеются, что чудесное спасение заставит Николая пересмотреть свои взгляды на жизнь.

По словам спасателей, этот случай действительно уникален: и происходит такое один раз в 10 лет, один случай на миллион. Так что молодой человек действительно пережил второе рождение.



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