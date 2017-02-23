Контрафактный товар: в Украине коммерсант-нелегал наладил производство некачественных продуктов, прикрываясь белорусским брендом

Новости Беларуси. Масло с непонятным вкусом. Прикрываясь известным белорусским брендом в Украине коммерсант-нелегал наладил производство некачественных продуктов.

Что получалось из отходов и в антисанитарных условиях – остаётся только догадываться.

Фальсификат из Черниговской области поставлялся в торговые сети по всей Украине.

Судя по всему маслодел действовал с размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярослав Молочко, пресс-секретарь управления СБУ Черниговской области (Украина):

Во время проведения обысков правоохранителями было обнаружено оборудование для изготовления фальсификата, ёмкости с опасными химическими веществами, материал для упаковки и больше, чем 300 ящиков уже готовой продукции. Принимаются меры по изъятию из торговой сети контрафактного товара.