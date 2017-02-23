Вблизи посёлка Гатово столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль: есть пострадавшие

Новости Беларуси. К чрезвычайным происшествиям. Легковушка и маршрутное такси столкнулись вблизи Гатово.

Вероятен виновник аварии 31-летний мужчина, который не справился с управлением авто, выехал на встречную и столкнулся с микроавтобусом.

В результате аварии пострадала 47-летняя жительница столицы – пассажир маршрутки, однако в госпитализации она не нуждалась, в отличие от виновника аварии. Он в больнице. Как выяснили сотрудники ГАИ, мужчина никогда не получал прав, кроме того задние колеса его авто были на летней резине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.