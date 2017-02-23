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Вблизи деревни Атолино сотрудники МЧС спасли 11-летнюю девочку, которая поднялась на вышку сотовой связи

23 февраля 2017 14:29
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Новости Беларуси. Нетипичную спецоперацию провели спасатели Пристоличья.

Сотрудники МЧС пришли на помощь 11-летней девочке, которая вблизи деревни Атолино поднялась на вышку сотовой связи.

На телефон 101 позвонила обеспокоенная мать.

Кристина Борейко, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Позже от работников милиции поступила информация, что девочка действительно на башне сотовой связи на высоте 45 метров и самостоятельно спуститься не может. 

Спасатели помогли девочке спуститься и оказали ей психологическую помощь.

С переохлаждением ее доставили в больницу.

Мотивы опасного поступка не известны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Спасение # Кристина Борейко

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