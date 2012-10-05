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Студенческие демонстрации в Италии. Разгромлены витрины магазинов, ранены полицейские

05 октября 2012 14:44
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Новости Италии. Италию парализовали студенческие демонстрации. Рим, Милан, Турин, Палермо, Неаполь и другие города оказались во власти студенческого гнева. Протесты направлены против политики жесткой экономии нынешнего правительства.

Попытки полиции успокоить демонстрантов привели к серьезным стычкам, в результате которых было ранено несколько стражей порядка. Манифестанты настроены по-боевому. Они громят витрины, забрасывают стражей порядка камнями и палками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты предрекают, что на этом протесты не закончатся и Италию ждет «жаркая осень».

# происшествия # Массовые беспорядки # Акции протеста # Фотофакт

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