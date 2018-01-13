Двое рыбаков провалились под лед в Смолевичском районе. Один погиб

Новости Беларуси. Десять утонувших – печальная статистика в Беларуси не останавливает любителей зимней рыбалки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 13 января ловля рыбы в Смолевичском районе закончилась трагедией. Под лед Петровичского водохранилища провалились два человека, один из них погиб.

Напоминаем, в целях безопасности с 22 декабря в Беларуси действует запрет выхода на лед.