Двое рыбаков провалились под лед в Смолевичском районе. Один погиб

Новости Беларуси. Десять утонувших – печальная статистика в Беларуси не останавливает любителей зимней рыбалки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Десять утонувших – печальная статистика в Беларуси не останавливает любителей зимней рыбалки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, 13 января ловля рыбы в Смолевичском районе закончилась трагедией. Под лед Петровичского водохранилища провалились два человека, один из них погиб.
Напоминаем, в целях безопасности с 22 декабря в Беларуси действует запрет выхода на лед.
Рустам Черноокий, водолаз-спасатель, дежурный спасательной службы Комсомольского озера:
Запрет выходить на лед рыбакам, до 7 сантиметров толщины льда. Все, что происходит на нашем озере, мы контролируем. Следим, наглядную агитацию проводим.
Когда лет стал 7 сантиметров, это не значит, что безопасно.
Если человек шел по льду и провалился под лед, то ему нужно зацепиться за лед. Максимально избежать паники. Принять горизонтальное положение и постараться выползти на лед.