КГК раскрыл мошеннические схемы 3-х группировок: изъяты более $100 тысяч, арестованы 5 квартир и 12 автомобилей

Новости Беларуси. Масштабные схемы трех преступных группировок раскрыты Комитетом госконтроля. Для скрытия и занижения прибыли регистрировались юридические лица. В качестве учредителей выступали граждане России. Такие лжеструктуры помогали белорусским предприятиям в уклонении от уплаты налогов.

Также была раскрыта схема двух преступных группировок, оказывающих предпринимательскую деятельности без госрегистрации. Они проводили незаконные финансовые операции по обналичиванию денег лжеструктур.

В итоге возбуждено 9 уголовных дел. Доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 100 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

В ходе реализации материалов на территории Минской и Витебской областей было проведено более 90 обысков, в ходе которых изъято более 95 тысяч долларов США и 130 миллионов белорусских рублей. Одновременно был наложен арест на имущество, принадлежащее основным участникам группы, в том числе 5 квартир и 12 автомобилей на общую сумму более 900 тысяч долларов США.