Прямой эфир

КГБ: задержаны Григорий Костусёв и Александр Федута

13 апреля 2021 17:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. КГБ подтвердил информацию о задержании Григория Костусева и Александра Федуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГБ: задержаны Григорий Костусёв и Александр Федута-1

Как сообщили в Комитете, в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108-й: по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления. После проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий будет предоставлена полная информация.

# КГБ Беларуси # происшествия # Григорий Костусев # Александр Федута # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Чижовке задержали бесправника. У него в крови обнаружили 2,54 промилле алкоголя
13 апреля 2021 14:12

В Чижовке задержали бесправника. У него в крови обнаружили 2,54 промилле алкоголя

На трассе М1 опрокинулся грузовик. В крови водителя нашли 2,2 промилле
13 апреля 2021 13:26

На трассе М1 опрокинулся грузовик. В крови водителя нашли 2,2 промилле

В Воложинском районе горел жилой дом. Пенсионерка госпитализирована с ожогами
13 апреля 2021 13:18

В Воложинском районе горел жилой дом. Пенсионерка госпитализирована с ожогами