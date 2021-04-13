КГБ: задержаны Григорий Костусёв и Александр Федута

Новости Беларуси. КГБ подтвердил информацию о задержании Григория Костусева и Александра Федуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в Комитете, в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108-й: по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления. После проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий будет предоставлена полная информация.