Прямой эфир

В Орше Opel сбил школьницу на пешеходном переходе. Девочка в реанимации

30 мая 2018 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 29 мая около десяти вечера в Орше на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль наехал на школьницу.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём Opel Vectra находился 28-летний водитель. 14-летняя девочка в результате столкновения получила телесные повреждения. Пострадавшую доставили в реанимацию.  

По факту ДТП проводится проверка.  

В ГАИ напоминают, что в дни проведения спецмероприятий машины должны круглосуточно ездить с включённым ближним светом фар. Если фары будут выключены, водителю грозит штраф в размере до двух базовых величин.  

Весной 2018 года в Минске грузовик сбил пешехода. 

Мужчина неожиданно выбежал на проезжую часть – здесь подробности.  

# Сбили пешехода на пешеходном переходе # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске на улице Гурского произошёл пожар на территории предприятия. Кадры с места ЧП
30 мая 2018 12:39

В Минске на улице Гурского произошёл пожар на территории предприятия. Кадры с места ЧП

В Чаусском районе мужчину ударило током во время рыбалки
30 мая 2018 11:47

В Чаусском районе мужчину ударило током во время рыбалки

Загорелся утеплитель. Крупный пожар произошёл на предприятии в Минске‍
30 мая 2018 10:49

Загорелся утеплитель. Крупный пожар произошёл на предприятии в Минске‍