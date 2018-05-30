В Орше Opel сбил школьницу на пешеходном переходе. Девочка в реанимации

Новости Беларуси. 29 мая около десяти вечера в Орше на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль наехал на школьницу.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём Opel Vectra находился 28-летний водитель. 14-летняя девочка в результате столкновения получила телесные повреждения. Пострадавшую доставили в реанимацию.
По факту ДТП проводится проверка.
В ГАИ напоминают, что в дни проведения спецмероприятий машины должны круглосуточно ездить с включённым ближним светом фар. Если фары будут выключены, водителю грозит штраф в размере до двух базовых величин.
Весной 2018 года в Минске грузовик сбил пешехода.
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