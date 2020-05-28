35-летний мужчина погиб под колёсами поезда в Смолевичском районе

Новости Беларуси. 35-летний житель Борисовского района погиб под колесами поезда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Происшествие случилось в Смолевичском районе на остановочном пункте Барсуки. Около восьми вечера там проезжала электричка бизнес-класса Орша–Минск.