35-летний мужчина погиб под колёсами поезда в Смолевичском районе

Новости Беларуси. 35-летний житель Борисовского района погиб под колесами поезда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. 35-летний житель Борисовского района погиб под колесами поезда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Происшествие случилось в Смолевичском районе на остановочном пункте Барсуки. Около восьми вечера там проезжала электричка бизнес-класса Орша–Минск.
Как мужчина попал под поезд, сейчас выясняется. От полученных травм он погиб на месте. Задержка железнодорожного движения составила 25 минут.