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35-летний мужчина погиб под колёсами поезда в Смолевичском районе

28 мая 2020 18:40
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Новости Беларуси. 35-летний житель Борисовского района погиб под колесами поезда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

35-летний мужчина погиб под колёсами поезда в Смолевичском районе-1

Происшествие случилось в Смолевичском районе на остановочном пункте Барсуки. Около восьми вечера там проезжала электричка бизнес-класса Орша–Минск.

35-летний мужчина погиб под колёсами поезда в Смолевичском районе-4

Как мужчина попал под поезд, сейчас выясняется. От полученных травм он погиб на месте. Задержка железнодорожного движения составила 25 минут.

# Авария # происшествия # Фотофакт

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