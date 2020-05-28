Упал с 8-метровой высоты. В Минске 46-летний рабочий погиб на стройплощадке

Новости Беларуси. 46-летний рабочий погиб на стройплощадке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Трагедия произошла на улице Пономаренко.

Строитель выполнял работы на лесах и, оступившись, упал с 8-метровой высоты. От полученных травм он скончался на месте. Известно, что мужчина был начальником монтажного участка. Подробности сейчас выясняют следователи.