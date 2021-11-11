«Как правило, это то, что происходило ни день, ни два, ни три». Стало ли меньше педофилов в Беларуси?

Новости Беларуси. Несовершеннолетние жертвы преступлений. В Беларуси с начала 2021 года от сексуального насилия пострадали более 500 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В большинстве эти преступления совершаются в семье и в интернете.

Главная проблема в раскрытии таких уголовных дел – психологическое давление на ребенка и запугивание. В основном дети молчат о беде или вовсе считают происходящее за закрытой дверью нормой. Что касается преступлений в интернете, работа по их предотвращению должна начинаться с пресечения хранения и использования детской порнографии. Она может послужить спусковым крючком для потенциального преступника.

Виталий Капилевич, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

Комплексно проводятся мероприятия по профилактике выявления преступлений в отношении несовершеннолетних, сексуальных преступлений. Основное направление деятельности в рамках этих мероприятий – это взаимодействие с общественностью, это взаимодействие с управлением образования и Министерством здравоохранения. Наша задача сегодня – чтобы специалисты органов внутренних дел имели прямой контакт со специалистами названных структур, чтобы в согласовании и во взаимодействии был достигнут общий результат, как в профилактике, так и в своевременном выявлении и документировании этих преступлений.

Ольга Науменкова, заведующая психологической лабораторией Городского клинического детского психологического диспансера:

Если это маленькие дети, информация в основном идет косвенно: изменившееся поведение, изменившийся эмоциональный фон, взаимодействие с окружающими и рассказ самого ребенка, то есть что он рассказывает. Подростки рассказывают напрямую, что происходило, как происходило, при каких обстоятельствах. К огромному сожалению, мы имеем информацию уже мало того что постфактум, как правило, это то, что происходило какое-то время, то есть это ни день, ни два, ни три. Плюс это достаточно длительное время, пока он решится эту информацию обнародовать.