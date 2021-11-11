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«Как правило, это то, что происходило ни день, ни два, ни три». Стало ли меньше педофилов в Беларуси?

11 ноября 2021 06:11
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Новости Беларуси. Несовершеннолетние жертвы преступлений. В Беларуси с начала 2021 года от сексуального насилия пострадали более 500 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В большинстве эти преступления совершаются в семье и в интернете.  

«Как правило, это то, что происходило ни день, ни два, ни три». Стало ли меньше педофилов в Беларуси?-1

Главная проблема в раскрытии таких уголовных дел – психологическое давление на ребенка и запугивание. В основном дети молчат о беде или вовсе считают происходящее за закрытой дверью нормой.

Что касается преступлений в интернете, работа по их предотвращению должна начинаться с пресечения хранения и использования детской порнографии. Она может послужить спусковым крючком для потенциального преступника.  

«Как правило, это то, что происходило ни день, ни два, ни три». Стало ли меньше педофилов в Беларуси?-4

Виталий Капилевич, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:
Комплексно проводятся мероприятия по профилактике выявления преступлений в отношении несовершеннолетних, сексуальных преступлений. Основное направление деятельности в рамках этих мероприятий это взаимодействие с общественностью, это взаимодействие с управлением образования и Министерством здравоохранения. Наша задача сегодня чтобы специалисты органов внутренних дел имели прямой контакт со специалистами названных структур, чтобы в согласовании и во взаимодействии был достигнут общий результат, как в профилактике, так и в своевременном выявлении и документировании этих преступлений.  

«Как правило, это то, что происходило ни день, ни два, ни три». Стало ли меньше педофилов в Беларуси?-7

Ольга Науменкова, заведующая психологической лабораторией Городского клинического детского психологического диспансера:
Если это маленькие дети, информация в основном идет косвенно: изменившееся поведение, изменившийся эмоциональный фон, взаимодействие с окружающими и рассказ самого ребенка, то есть что он рассказывает. Подростки рассказывают напрямую, что происходило, как происходило, при каких обстоятельствах. К огромному сожалению, мы имеем информацию уже мало того что постфактум, как правило, это то, что происходило какое-то время, то есть это ни день, ни два, ни три. Плюс это достаточно длительное время, пока он решится эту информацию обнародовать.  

«Как правило, это то, что происходило ни день, ни два, ни три». Стало ли меньше педофилов в Беларуси?-10

Проблема требует особого внимания. Пострадавших детей меньше не становится. С педофилами борется милиция, а с детьми психологи ведут профилактические беседы. В первую очередь родители должны обращать внимание на поведение ребенка. Кроме того, в каждом школьном дневнике есть QR-код Республиканского центра психологической помощи. Так дети могут оперативно связаться с психологами центра, в том числе анонимно.

# Насилие # происшествия # Виталий Капилевич # Ольга Науменкова # Фотофакт

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