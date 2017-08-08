Как гадюка оказалась на третьем этаже жилого дома?

Новости Беларуси. На прошлой неделе на кухню одной из жительниц Минска заползла гадюка. Рептилия спряталась в газовой плите и порядком напугала хозяйку и ее дочь. Квартира, в которую заползла змея, находится на третьем этаже – неизвестно, как ядовитое животное заползло в помещение.

Рептилия могла попасть в квартиру через вентиляцию. Террариумист из Минска Андрей Соломахо в интервью Sputnik Беларусь предположил, что вероятность более девяноста процентов, что змея была поймана на природе и привезена в Минск. Гадюка могла выбраться из сосуда, в котором ее содержали, и по вентиляции переползти в квартиру и спрятаться в темном, узком и теплом месте – конфорке. Такие убежища привлекают змей.