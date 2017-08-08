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Как гадюка оказалась на третьем этаже жилого дома?

08 августа 2017 14:39
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Новости Беларуси. На прошлой неделе на кухню одной из жительниц Минска заползла гадюка. Рептилия спряталась в газовой плите и порядком напугала хозяйку и ее дочь. Квартира, в которую заползла змея, находится на третьем этаже – неизвестно, как ядовитое животное заползло в помещение. 

Стоя у конфорки, женщина услышала странное шипение: гадюку обнаружили в одной из квартир Минска

Рептилия могла попасть в квартиру через вентиляцию. Террариумист из Минска Андрей Соломахо в интервью Sputnik Беларусь предположил, что вероятность более девяноста процентов, что змея была поймана на природе и привезена в Минск. Гадюка могла выбраться из сосуда, в котором ее содержали, и по вентиляции переползти в квартиру и спрятаться в темном, узком и теплом месте – конфорке. Такие убежища привлекают змей.

Как гадюка оказалась на третьем этаже жилого дома?-1

Ученый-герпетолог Руслан Новицкий рассказал «Комсомолке», что змея не смогла бы подняться на третий этаж с земли из-за биологических особенностей. У гадюк слабая мускулатура, она бы с трудом преодолела даже бордюр высотой в 30 сантиметров. Ученый отметил, что на такую высоту рептилии нечего было бы делать. Он подтверждает, что змея могла бы проползти по вентиляции, но только с верхнего этажа на нижний, а не наоборот. Так что вполне возможно, что гадюку в дом принес человек и не уследил за животным.

Как гадюка оказалась на третьем этаже жилого дома?-4

«В одну из квартир Минска «по-соседски» заползла змея», как реагировать при обнаружении рептилии в доме – здесь подробнее.

# происшествия # Животные # Руслан Новицкий # Андрей Соломахо

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