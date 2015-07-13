В одну из квартир Минска «по-соседски» заползла змея. Люди пожаловались на «горячую» линию СТВ

Новости Беларуси. С жалобой на «горячую» линию телеканала СТВ обратились жители одного из спальных районов Минска. Дело в том, что в их доме в качестве питомцев живут змеи. А именно – амурские полозы. Они не ядовитые, утверждают владельцы, но их соседей такое соседство почему-то не радует.

Амурский полоз – одна из миролюбивых змей. Опасности как таковой она для человека не представляет. В критической ситуации для нее она максимум может укусить. Змеи, как ни крути, существа специфические, прямо скажем, на любителя.

Не менее волнительной оказалась встреча с рептилией и для Ларисы. Вернувшись домой после четырехдневного отдыха на природе, женщина сразу заметила, что в квартире что-то не так.

Лариса Микулич:

Телефон был сброшен, некоторые вещи валялись. Когда я подошла за документами, протянула руку, мне навстречу – черная голова змеи. У меня был шок, я так кричала. Муж испугался, пришел и спросил, что случилось. Я сказала, что тут змея. Он ответил, что такого не может быть, что на седьмом этаже змея. Но когда увидел, у меня до сих пор дрожь.

Андрей Максимов, начальник экзотариума Минского зоопарка, герпетолог:

Ходов много: канализация, вентиляция. Дело в том, что эти змеи прекрасно ползают. Это древесные виды. Они прекрасно ползают по деревьям, по камням, могут с внешней, с внутренней стороны квартиры попасть в нее, через форточки. То есть жилища не защищены от таких змей.

Справиться с незваным гостем обескураженной женщине помогли спасатели. Они же на пару с участковым определили и место жительства ползучего странника. Амурский полоз к Ларисе заглянул по-соседски.

Новость тут же разлетелась по всем этажам и подъездам. Равнодушны к проблеме сегодня разве что обладатели экзотических питомцев.

Елена Дубовка, председатель ЖСПК «Дружный дом»:

Мы видели снизу, как вы поднимались. Откройте, пожалуйста, дверь. Надо отвечать за своих животных. Открывайте, пожалуйста.

О вкусах, конечно, не спорят, но прежде, чем обзавестись необычными домашними питомцами, надо позаботиться о их содержании. Должны быть на экзотических животных и специальные документы. Наличие таковых в данном случае пока под вопросом.

Елена Дубовка, председатель ЖСПК «Дружный дом»:

На момент нашей проверки его не было, то есть они просто находились в уголочке их квартиры, где рядом были 15-летние дети. По меньшей мере это странно, чтобы такие животные содержались не в специальном месте, а просто так.

Татьяна Железнова, консультант отдела биологического разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Любой гражданин имеет право содержать дома животное то, которое он хочет, но он должен содержать его в соответствии с действующим законодательством и нести ответственность за содержание таких животных. Животное не должно никаким образом само выйти и куда-то уползти.

Беглец сейчас находится в зоопарке. Не исключено, что в скором будущем он пополнит коллекцию себе подобных в одном из экзотариумов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.