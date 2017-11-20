КГБ: Шаройко признался, что он полковник военной разведки Украины под прикрытием

Кадровый разведчик, работая под прикрытием, создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за вознаграждение собирали для него важные сведения военного характера. Во время обыска у злоумышленника были обнаружены копии разведывательных данных, которые он успел отправить в Киев. Кроме того, на основании оперативных данных персоной нон-грата объявлен советник посольства Украины – Игорь Скворцов.

Новости Беларуси. Украинскому журналисту Павлу Шаройко предъявлено обвинение в шпионаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Побяржин, официальный представитель КГБ Республики Беларусь:

Сам Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием, а так же свое воинское звание полковник. Подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси.

За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон-грата.

Кроме того, задержан гражданин Республики Беларусь, осуществлявший шпионскую деятельность в интересах Украины. Белорус свою вину признал, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 356 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Измена государству».