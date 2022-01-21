Рейсовый микроавтобус с пассажирами съехал в кювет под Марьиной Горкой. Два человека в больнице

Происшествие случилось на 51-м километре автодороги М5 недалеко от деревни Скобровка Пуховичского района. Микроавтобус двигался по маршруту Марьина Горка – Минск. Он перевозил 15 пассажиров. 51-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где транспорт опрокинулся. Травмы получили два пассажира, их доставили в больницу. Автобусный парк выделил дополнительную технику, которая доставила других пассажиров по маршруту к месту назначения.