«Спокойствия людей как не было, так и не будет». В Могилёве затопило новостройки

Новости Беларуси. Окраина Могилёва оказалась подтоплена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая вода пришла с полей. Плывут жители новостроек и частного сектора. Вода стоит в подвалах и даже в подъездах. Горожане опасаются, что в квартирах начнется сырость, распространится плесень.

Дмитрий Борисов, житель Могилёва:

Проблема не решена. То есть сейчас оно подтопило, вода уйдет. Через год, если будет снег, она будет еще раз. Спокойствия людей как не было, так и не будет.

Дмитрий Лызиков, житель Могилёва:

Я очень не завидую владельцам квартир на первых этажах. Конечно, это все скажется в ближайшем будущем и в перспективе. Надеюсь, что все это исправится и решится на долгую перспективу, и такого больше не повторится ни осенью, ни следующей весной.