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«Спокойствия людей как не было, так и не будет». В Могилёве затопило новостройки

03 апреля 2018 11:08
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Новости Беларуси. Окраина Могилёва оказалась подтоплена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Спокойствия людей как не было, так и не будет». В Могилёве затопило новостройки-1

Большая вода пришла с полей. Плывут жители новостроек и частного сектора. Вода стоит в подвалах и даже в подъездах. Горожане опасаются, что в квартирах начнется сырость, распространится плесень.

«Спокойствия людей как не было, так и не будет». В Могилёве затопило новостройки-4

Дмитрий Борисов, житель Могилёва:
Проблема не решена. То есть сейчас оно подтопило, вода уйдет. Через год, если будет снег, она будет еще раз. Спокойствия людей как не было, так и не будет.

«Спокойствия людей как не было, так и не будет». В Могилёве затопило новостройки-7

Дмитрий Лызиков, житель Могилёва:
Я очень не завидую владельцам квартир на первых этажах. Конечно, это все скажется в ближайшем будущем и в перспективе. Надеюсь, что все это исправится и решится на долгую перспективу, и такого больше не повторится ни осенью, ни следующей весной.

«Спокойствия людей как не было, так и не будет». В Могилёве затопило новостройки-10

Коммунальные службы разводят руками. Действующий коллектор не справится с таким количеством воды. Поэтому остается только ждать, пока вода сойдет сама. Только после этого подвалы просушат. Уже 4 апреля на территории страны ожидается резкое потепление.

«Спокойствия людей как не было, так и не будет». В Могилёве затопило новостройки-13

«Спокойствия людей как не было, так и не будет». В Могилёве затопило новостройки-15

# происшествия # Наводнение # Фотофакт # Дмитрий Лызиков # Дмитрий Борисов

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