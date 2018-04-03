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Пропавший из Жодино 23-летний парень разыскивается более двух недель

03 апреля 2018 12:40
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Новости Беларуси. Более двух недель разыскивается пропавший 23-летний парень из Жодино.  

Как сообщает ПСО «Ангел», Кутасевич Дмитрий проживает по адресу улица Куприянова, 26. Молодой человек в последний раз был дома 13 марта. После семи вечера парень пропал и до сих пор не найден.  

Приметы: рост 173 см, телосложение худощавое, глаза серо-зелёные, волосы тёмно-русые до плеч (могут быть собраны в хвост).  

Особые приметы: шрамы после хирургических швов на руках. Бельмо на левом глазу (глаз полностью белого цвета).  

Предположительно, Дмитрий был одет в тёмно-синие или черные джинсы, лёгкую куртку-ветровку или байку.  

Если у Вас есть информация о пропавшем, сообщите по телефонам 8 033 666-68-56, 8 033 666-60-33 либо 102.  

# происшествия # Пропавшие люди # Дмитрий Кутасевич

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