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В Каменецком районе «Форд-Фиеста» съехал в кювет и разбился

03 июля 2016 13:58
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Новости Беларуси. Авария в Каменецком районе едва не закончилась трагедией. Автомобиль Ford Fiesta  вылетел в кювет и врезался в дерево.

С травмами различной степени тяжести водитель легковушки доставлен в больницу.

Пресс-служба Бресткого областного управления МЧС:
По прибытии к месту вызова установлено, что легковой автомобиль «Форд-Фиеста» съехал в кювет и столкнулся с деревом, в автомобиле находился пострадавший водитель. Работниками МЧС без применения аварийно-спасательного инструмента извлечен водитель (заблокирован не был). Проверку по факту ДТП проводит ГАИ УВД Брестского облисполкома.

# происшествия # Авария в Брестской области # Фотофакт

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