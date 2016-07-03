В Каменецком районе «Форд-Фиеста» съехал в кювет и разбился

Новости Беларуси. Авария в Каменецком районе едва не закончилась трагедией. Автомобиль Ford Fiesta вылетел в кювет и врезался в дерево.



С травмами различной степени тяжести водитель легковушки доставлен в больницу.

Пресс-служба Бресткого областного управления МЧС:

По прибытии к месту вызова установлено, что легковой автомобиль «Форд-Фиеста» съехал в кювет и столкнулся с деревом, в автомобиле находился пострадавший водитель. Работниками МЧС без применения аварийно-спасательного инструмента извлечен водитель (заблокирован не был). Проверку по факту ДТП проводит ГАИ УВД Брестского облисполкома.