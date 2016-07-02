50 белорусов утонули в июне: спасатели – о самых частых причинах

Новости Беларуси. Статистика говорит, что именно в такие засушливые дни происходит больше всего трагедий на воде. Только за первый месяц лета в стране утонули более полусотни людей. Некоторые из них были в нетрезвом состоянии. Другие же просто не рассчитали собственные силы. Есть среди погибших и дети…

В такие жаркие дни спасателям ОСВОД скучать не приходится: регулярный осмотр прибрежной территории и сотни нарушителей.

Выпивающие, искатели приключений и дети без присмотра – три самые опасные категории.

И особое внимание к ним не случайно.

Александр Агапов, водолаз-спасатель спасательной станции № 1 Бреста:

На этом участке 2 недели назад родители были в состоянии алкогольного опьянения. Дети до 6 лет находились сами в воде. Один ребенок заходил – как раз подходил катер. И увидел, как ребенок чуть не провалился в ямку. Никто не смотрел, никто в принципе помочь бы не смог.

На памяти молодого, но опытного спасателя Александра Агапова случаи как со счастливым, так и трагическим концом.

Александр Агапов, водолаз-спасатель спасательной станции № 1 Бреста:

Молодые люди распивали. На спор на остров и обратно переплыть. Туда переплыл – обратно не смог. 25 лет было молодому человеку. Жалко.

О спорах – отдельная история. Кто переплывет реку или прыгнет с моста – смельчаки находятся едва ли не каждый день. Только вот статистику выживших знает далеко не каждый из них.

Александр Агапов, водолаз-спасатель спасательной станции № 1 Бреста:

50 на 50. 50 – выплывает, 50 – находят водолазы. Шоковое состояние, удар об воду, асфиксия, утопление. И человек идет под воду.

Но многих не пугают и эти жуткие цифры. Вот на дереве висит венок.

Тут утонули двое мужчин. А рядом – диван. Курортная зона продолжает работать.

Так же резко и печально могла прерваться жизнь еще одного человека – Артема Мусорова. События того злополучного дня, равно как и последующих, когда пришлось заново учиться ходить, он помнит в деталях.

Артем Мусоров, житель Бреста:

Я решил напоследок нырнуть с пирса. Разогнался, прыгнул с него. После этого я понял, что уже в полете меня начало заносить на бок. И от удара об воду, так вышло, что у меня случился перелом шеи.

Артему повезло, рядом отдыхали медики. Уже потом их коллеги в реанимации дали всего несколько процентов на то, что он станет таким, каким мы его встретили сегодня. Но ведь многие летние экстремалы не настолько удачливы. В лучшем случае всю жизнь проведут в инвалидной коляске, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.