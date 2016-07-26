Из-за лопнувшего гелиевого шарика в больницу попали 10 человек, в том числе 4 ребенка

Новости России. Шокирующий случай произошел в понедельник вечером в Екатеринбурге. Молодая семья и приглашенные гости праздновали день рождения своего малыша. В помещении находились шестеро взрослых и четверо детей.



СУ СК России по Свердловской области:

Родственники заказали в екатеринбургской компании 70 гелиевых шаров. После того, как один из шаров лопнул, все находившиеся в квартире почувствовали себя плохо и впоследствии в состоянии различной степени тяжести доставлялись в городские больницы, в том числе в Областной токсикологический центр.



Обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить. Гелиевые шары изъяты для проведения исследования на предмет наличия в них газа, опасного для здоровья. Не исключено, что фирма, распространяющая шары, оказывает услуги ненадлежащего качества.