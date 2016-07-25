Прямой эфир

Беременная женщина, сбежавшая из роддома в Гродно, нашлась

25 июля 2016 15:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беременная сама вернулась домой.

Напомним, женщина на 9-м месяце беременности самовольно покинула учреждение здравоохранения.

Ярослав Василевский, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:
В начале дня мы сообщили о том, что из роддома более суток назад ушла женщина. Несколько минут назад пришла информация о том, что милиция обнаружила пропавшую в доме в дачном кооперативе, где она прописана. Выяснилось, что женщина по личным причинам уезжала в Минск, хотя на таком сроке беременности покидать стены медучреждения было крайне не рекомендовано. В Гродно она вернулась на попутках.

Женщина передана медикам.

# происшествия # Беременность и роды # Ярослав Василевский

Другие новости рубрики

Все новости
Змею нашел минчанин в салоне своей машины, пришлось вызывать спасателей
25 июля 2016 15:06

Змею нашел минчанин в салоне своей машины, пришлось вызывать спасателей

Семья с годовалым ребенком погибла в аварии в Крупском районе
25 июля 2016 14:34

Семья с годовалым ребенком погибла в аварии в Крупском районе

Белоруска на 9-м месяце беременности исчезла из роддома в Гродно
25 июля 2016 13:15

Белоруска на 9-м месяце беременности исчезла из роддома в Гродно