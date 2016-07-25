Беременная женщина, сбежавшая из роддома в Гродно, нашлась

Новости Беларуси. Беременная сама вернулась домой.

Напомним, женщина на 9-м месяце беременности самовольно покинула учреждение здравоохранения.



Ярослав Василевский, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

В начале дня мы сообщили о том, что из роддома более суток назад ушла женщина. Несколько минут назад пришла информация о том, что милиция обнаружила пропавшую в доме в дачном кооперативе, где она прописана. Выяснилось, что женщина по личным причинам уезжала в Минск, хотя на таком сроке беременности покидать стены медучреждения было крайне не рекомендовано. В Гродно она вернулась на попутках.



Женщина передана медикам.