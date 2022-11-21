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90-летняя пенсионерка отдала телефонным мошенникам 27 тысяч долларов

21 ноября 2022 07:25
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Новости Беларуси. Дело на полмиллиона рублей! Именно столько за прошлую неделю жители столицы передали телефонным мошенникам. Как итог – 33 уголовных дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

90-летняя пенсионерка отдала телефонным мошенникам 27 тысяч долларов-1

Предлог все тот же: потенциальным жертвам сообщают о якобы случившемся ДТП с их родственником. Люди – как правило, это пенсионеры – готовы отдать последние деньги, чтобы помочь своим близким. Следователи совместно с сотрудниками милиции устанавливают причастных к совершению указанных преступлений.

90-летняя пенсионерка отдала телефонным мошенникам 27 тысяч долларов-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
90-летней пенсионерке на стационарный телефон позвонил мужчина и представился следователем. Лжеправоохранитель пояснил, что дочь минчанки является главным виновником аварии и для непривлечения к уголовной ответственности и лечения пострадавших необходимы тысячи долларов. Поддавшись панике от услышанного и поверив в вымышленную историю, потерпевшая передала прибывшему курьеру 27 тысяч долларов. Перезвонив своей дочери, она удивилась, что с ней все в порядке.

90-летняя пенсионерка отдала телефонным мошенникам 27 тысяч долларов-7

Следственный комитет настоятельно рекомендует рассказать своим родственникам о данном виде мошенничества. Это поможет сохранить личные сбережения близких.

# Мошенничество # происшествия # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

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