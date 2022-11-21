90-летняя пенсионерка отдала телефонным мошенникам 27 тысяч долларов

Новости Беларуси. Дело на полмиллиона рублей! Именно столько за прошлую неделю жители столицы передали телефонным мошенникам. Как итог – 33 уголовных дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предлог все тот же: потенциальным жертвам сообщают о якобы случившемся ДТП с их родственником. Люди – как правило, это пенсионеры – готовы отдать последние деньги, чтобы помочь своим близким. Следователи совместно с сотрудниками милиции устанавливают причастных к совершению указанных преступлений.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

90-летней пенсионерке на стационарный телефон позвонил мужчина и представился следователем. Лжеправоохранитель пояснил, что дочь минчанки является главным виновником аварии и для непривлечения к уголовной ответственности и лечения пострадавших необходимы тысячи долларов. Поддавшись панике от услышанного и поверив в вымышленную историю, потерпевшая передала прибывшему курьеру 27 тысяч долларов. Перезвонив своей дочери, она удивилась, что с ней все в порядке.