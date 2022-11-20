ГАИ призывает соблюдать правила безопасного вождения зимой. В ближайшие сутки погода не изменится

Новости Беларуси. В ГАИ в очередной раз напомнили о правилах безопасного вождения в зимний период. Сложные погодные условия увеличивают вероятность ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В ГАИ в очередной раз напомнили о правилах безопасного вождения в зимний период. Сложные погодные условия увеличивают вероятность ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, на трассе в Калинковичском районе водитель Citroen, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. 19-летняя девушка-пассажир легкового автомобиля погибла.
Под Островцом смертельные травмы получил 22-летний молодой человек, на закруглении дороги он также не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
Госавтоинспекция призывает водителей к предельной аккуратности на дороге. Следует учитывать состояние проезжей части, отказаться от резких маневров и торможений, выбирать оптимальный скоростной режим. Для обеспечения безопасности сотрудники ГАИ ведут круглосуточный мониторинг дорожной обстановки. В ближайшие сутки, по прогнозам синоптиков, погода не изменится. На большей части территории страны ожидается снег. Местами – туман, на дорогах – гололедица.