ГАИ призывает соблюдать правила безопасного вождения зимой. В ближайшие сутки погода не изменится

Новости Беларуси. В ГАИ в очередной раз напомнили о правилах безопасного вождения в зимний период. Сложные погодные условия увеличивают вероятность ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на трассе в Калинковичском районе водитель Citroen, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. 19-летняя девушка-пассажир легкового автомобиля погибла.

Под Островцом смертельные травмы получил 22-летний молодой человек, на закруглении дороги он также не справился с управлением и опрокинулся в кювет.