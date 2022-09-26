Курьера телефонных мошенников задержали в Бресте

Написали, сказали, хороший заработок. Нужно было забрать вещи из точки А в точку Б, заплатят деньги, сказали. Сказали выезжать, я выехал, потом со мной связались в Telegram, другой человек сказал, что есть заказ. Поднялся на этаж, там уже двери были открыты, мне там передали вещи, и все, я спустился.