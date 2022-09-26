Курьера телефонных мошенников задержали в Бресте

Новости Беларуси. Сотрудники милиции задержали 20-летнего жителя Гродненской области, который в Бресте выполнял задание мошенников. Процесс был отработан до мелочей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сотрудники милиции задержали 20-летнего жителя Гродненской области, который в Бресте выполнял задание мошенников. Процесс был отработан до мелочей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Написали, сказали, хороший заработок. Нужно было забрать вещи из точки А в точку Б, заплатят деньги, сказали. Сказали выезжать, я выехал, потом со мной связались в Telegram, другой человек сказал, что есть заказ. Поднялся на этаж, там уже двери были открыты, мне там передали вещи, и все, я спустился.
83-летней женщине позвонили по телефону и сообщили, что ее внучка попала в ДТП. Неизвестный на другом конце трубки рассказал, что может помочь за круглую сумму денег. В итоге пенсионерка отдала курьеру более 4 000 долларов и 1 500 рублей. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту мошенничества.