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Курьера телефонных мошенников задержали в Бресте

26 сентября 2022 06:22
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Новости Беларуси. Сотрудники милиции задержали 20-летнего жителя Гродненской области, который в Бресте выполнял задание мошенников. Процесс был отработан до мелочей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курьера телефонных мошенников задержали в Бресте-1

Написали, сказали, хороший заработок. Нужно было забрать вещи из точки А в точку Б, заплатят деньги, сказали. Сказали выезжать, я выехал, потом со мной связались в Telegram, другой человек сказал, что есть заказ. Поднялся на этаж, там уже двери были открыты, мне там передали вещи, и все, я спустился.

Курьера телефонных мошенников задержали в Бресте-4

83-летней женщине позвонили по телефону и сообщили, что ее внучка попала в ДТП. Неизвестный на другом конце трубки рассказал, что может помочь за круглую сумму денег. В итоге пенсионерка отдала курьеру более 4 000 долларов и 1 500 рублей. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

# Мошенничество # происшествия # Фотофакт

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