В Витебске задержали мужчину, который пытался ограбить магазин и напал на кассира с ножом

Новости Беларуси. Задержан мужчина, который пытался ограбить магазин в Витебске и напал на кассира с ножом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел 20 сентября днем. Неизвестный стал требовать выручку у продавца, приставив к ее горлу холодное оружие. Женщина оказалась не из робкого десятка и дала отпор злоумышленнику. Он скрылся с места преступления. Однако личность мужчины была установлена. Вечером 21 сентября его задержали в общественном транспорте. Им оказался ранее судимый 32-летний житель областного центра.

Алексей Тяпко, начальник управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Витебского облисполкома:

Оперативники выяснили, что преступник готовился к нападению, а после его совершения пытался запутать свои следы. Он переоделся, выбросил одежду и обувь, в которых отправился на разбой. Также задержанный рассказал, что пошел на преступление из-за корыстных мотивов. В настоящее время проводятся дальнейшие проверочные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.