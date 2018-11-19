Прямой эфир

Из окна дома на проспекте в Минске выпала собака

19 ноября 2018 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Собака выпала из квартиры многоэтажного дома в Минске.

По информации ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось вечером восемнадцатого ноября. Из квартиры дома на столичном проспекте Независимости выпала собака.

На место была направлена следственно-оперативная группа.

Из окна дома на проспекте в Минске выпала собака-1

Фото: Facebook Арыны Сандовіч

Установлено, что в квартире проживают граждане КНР, среди которых одна студентка ВУЗа. В Беларуси они находятся легально, граждане имеют разрешение на временное проживание.

Материалы переданы в Следственный комитет. Ведутся разбирательства.

В Столбцовском районе летом был жестоко убит щенок хаски.

«Он ее тянул, а женщина всем руководила» (читать далее). 

# Вандализм и живодерство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Тройное столкновение под Волковыском: таксист выехал на встречку и погиб
19 ноября 2018 10:18

Тройное столкновение под Волковыском: таксист выехал на встречку и погиб

Под Брестом из-за разрыва котла пострадал 45-летний мужчина
19 ноября 2018 08:16

Под Брестом из-за разрыва котла пострадал 45-летний мужчина

Под Полоцком 27-летний бесправник на Audi врезался в дерево и погиб
19 ноября 2018 07:48

Под Полоцком 27-летний бесправник на Audi врезался в дерево и погиб