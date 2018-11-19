Из окна дома на проспекте в Минске выпала собака

На место была направлена следственно-оперативная группа.

По информации ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось вечером восемнадцатого ноября. Из квартиры дома на столичном проспекте Независимости выпала собака.

Новости Беларуси. Собака выпала из квартиры многоэтажного дома в Минске.

Установлено, что в квартире проживают граждане КНР, среди которых одна студентка ВУЗа. В Беларуси они находятся легально, граждане имеют разрешение на временное проживание.

Материалы переданы в Следственный комитет. Ведутся разбирательства.

В Столбцовском районе летом был жестоко убит щенок хаски.