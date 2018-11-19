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Тройное столкновение под Волковыском: таксист выехал на встречку и погиб

19 ноября 2018 10:18
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Новости Беларуси. Под Волковыском столкнулись три автомобиля.

По информации СК, авария произошла ночью восемнадцатого ноября. За рулем автомобиля Ford находился 38-летний водитель. Он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Volkswagen Bora под управлением 22-летней девушки. Затем случилось еще одно столкновение – в Volkswagen Bora сзади врезался автомобиль Volkswagen Sharan.

Водитель Ford скончался на месте аварии.

По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, погибший был водителем такси и ехал на заказ. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Тройное столкновение под Волковыском: таксист выехал на встречку и погиб-1

Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

Водителя и трех пассажиров Volkswagen Bora – двух 25-летних мужчин и одного 24-летнего – доставили в медучреждение. Телесные повреждения одного их пострадавших относятся к категории тяжких. 

Водителю Volkswagen Sharan не понадобилась помощь врачей. Все участники ДТП являлись жителями Волковыска.

Возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз. Продолжается расследование.

В конце октября в Ивьевском районе Opel выехал на встречку перед фурой.

Легковушка превратилась в груду металла (читать далее).

# Авария в Гродненской области # происшествия # Фотофакт

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