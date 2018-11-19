Тройное столкновение под Волковыском: таксист выехал на встречку и погиб

Новости Беларуси. Под Волковыском столкнулись три автомобиля.

По информации СК, авария произошла ночью восемнадцатого ноября. За рулем автомобиля Ford находился 38-летний водитель. Он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Volkswagen Bora под управлением 22-летней девушки. Затем случилось еще одно столкновение – в Volkswagen Bora сзади врезался автомобиль Volkswagen Sharan.

Водитель Ford скончался на месте аварии.

По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, погибший был водителем такси и ехал на заказ. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.