На трассе М1 Fiat «прошило» отбойником: погибла супруга водителя

Новости Беларуси. Автомобиль Fiat Bravo, за рулем которого находился 59-летний минчанин, столкнулся с заградительным металлическим брусом. Отбойник буквально «прошил» легковушку.



Супруга водителя, которая ехала на заднем сидении, скончалась на месте. По факту аварии проводится проверка.







ГАИ УВД Брестского облисполкома:

1 июля около 18:00 часов на 235-м км автодороги М-1/Е-30 «Брест-Минск-граница РФ» в ДТП погибла женщина-пассажир. По предварительной информации, житель г.Минска 1957 г.р., управляя автомобилем марки «Фиат Браво», совершил наезд на заградительный металлический брус, расположенный слева походу движения автомобиля. В результате столкновения, находящаяся на заднем пассажирском сидении супруга 1956 г.р., погибла на месте ДТП.