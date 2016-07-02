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На трассе М1 Fiat «прошило» отбойником: погибла супруга водителя

02 июля 2016 14:00
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Новости Беларуси. Автомобиль Fiat Bravo, за рулем которого находился 59-летний минчанин, столкнулся с заградительным металлическим брусом. Отбойник буквально «прошил» легковушку.

Супруга водителя, которая ехала на заднем сидении, скончалась на месте. По факту аварии проводится проверка.



ГАИ УВД Брестского облисполкома:
1 июля около 18:00 часов на 235-м км автодороги М-1/Е-30 «Брест-Минск-граница РФ» в ДТП погибла женщина-пассажир. По предварительной информации, житель г.Минска 1957 г.р., управляя автомобилем марки «Фиат Браво», совершил наезд на заградительный металлический брус, расположенный слева походу движения автомобиля. В результате столкновения, находящаяся на заднем пассажирском сидении супруга 1956 г.р., погибла на месте ДТП.

# происшествия # Авария в Брестской области # Фотофакт

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