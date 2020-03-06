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В Вороновском районе пограничники со стрельбой задержали нарушителя

06 марта 2020 10:13
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Новости Беларуси. 5 марта на белорусско-литовской границе военнослужащие Лидского погранотряда задержали пытавшегося скрыться мужчину. 

Как сообщает Госпогранкомитет, информация о человеке вблизи границы поступила на заставу «Бенякони». К указанному месту были направлены пограничники и манёвренная группа. 

Вскоре нарушитель был обнаружен. Он попытался убежать, но после предупредительного выстрела в воздух гражданин остановился. 

Задержанным оказался 28-летний житель Ивьевского района. Мужчина хотел перенести в Литву 12 коробок с товарно-материальными ценностями. В отношении гражданина начат административный процесс. 

В прошлом месяце на границе с Литвой был обнаружен мужчина в гидрокостюме и маскхалате. 

Гражданин был задержан – подробности здесь

# Государственная граница Беларуси # происшествия

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