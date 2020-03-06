В Вороновском районе пограничники со стрельбой задержали нарушителя

Новости Беларуси. 5 марта на белорусско-литовской границе военнослужащие Лидского погранотряда задержали пытавшегося скрыться мужчину.

Как сообщает Госпогранкомитет, информация о человеке вблизи границы поступила на заставу «Бенякони». К указанному месту были направлены пограничники и манёвренная группа.

Вскоре нарушитель был обнаружен. Он попытался убежать, но после предупредительного выстрела в воздух гражданин остановился.

Задержанным оказался 28-летний житель Ивьевского района. Мужчина хотел перенести в Литву 12 коробок с товарно-материальными ценностями. В отношении гражданина начат административный процесс.

В прошлом месяце на границе с Литвой был обнаружен мужчина в гидрокостюме и маскхалате.