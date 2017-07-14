«Практически через день на территории Минской области происходят ДТП с участием диких животных»

Новости Беларуси. За прошедшую неделю в темное время суток произошло несколько ДТП с участием диких животных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

8 июля на автодороге Минск-Дзержинск водитель совершил наезд лося.

Животное неожиданно выскочило на трассу. В результате происшествия серьезные повреждения получила пассажирка автомобиля. Ее госпитализировали. В этот вечер случилось еще одно похожее ДТП. В Минском районе водитель в темноте наехал на лося. Людям повезло, а вот машина в ремонте.