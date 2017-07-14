«Практически через день на территории Минской области происходят ДТП с участием диких животных»

Новости Беларуси. За прошедшую неделю в темное время суток произошло несколько ДТП с участием диких животных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
8 июля на автодороге Минск-Дзержинск водитель совершил наезд лося.
Животное неожиданно выскочило на трассу. В результате происшествия серьезные повреждения получила пассажирка автомобиля. Ее госпитализировали. В этот вечер случилось еще одно похожее ДТП. В Минском районе водитель в темноте наехал на лося. Людям повезло, а вот машина в ремонте.
Олег Тюрин, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
Практически через день на территории Минской области происходят дорожно-транспортные происшествия с участием диких животных. Происходят они в основном в темное время суток, когда водитель не в состоянии своевременно увидеть какую-то возникшую опасность.
Даже в тех местах, где и не предполагалось появление на дороге таких диких животных как лось, косуля, дикий кабан.
Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует водителям, особенно в темное время суток, управлять транспортным средством с минимальной скоростью, чтобы при возникновении опасности была возможность остановиться и предотвратить наезд.