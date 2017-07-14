38-летний мужчина скончался на месте: по факту ночной аварии на проспекте Независимости возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. На проспекте Независимости пешеход попал под колеса автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Трагедия произошла около 02:30 недалеко от Национальной библиотеки.
Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. Избежать наезда водитель не смог.
Оксана Мехедко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД:
Водитель автомобиля Volkswagen двигался по проспекту со стороны улицы Филимонова в направлении улицы Калиновского.
В результате 38-летний мужчина, житель города Минска, скончался от полученных травм на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. В том числе, был ли погибший пешеход трезв.