38-летний мужчина скончался на месте: по факту ночной аварии на проспекте Независимости возбуждено уголовное дело

Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. Избежать наезда водитель не смог.

Трагедия произошла около 02:30 недалеко от Национальной библиотеки.

Новости Беларуси. На проспекте Независимости пешеход попал под колеса автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оксана Мехедко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД:

Водитель автомобиля Volkswagen двигался по проспекту со стороны улицы Филимонова в направлении улицы Калиновского.

В результате 38-летний мужчина, житель города Минска, скончался от полученных травм на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. В том числе, был ли погибший пешеход трезв.