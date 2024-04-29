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Косуля запуталась в проволоке литовского погранзабора и погибла

29 апреля 2024 13:56
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Европейская колючая стена продолжает мучительно убивать диких животных. Очередной жертвой погранзабора стала косуля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Косуля запуталась в проволоке литовского погранзабора и погибла-1

Сморгонские пограничники обнаружили ее хромающей и запутанной в проволоке ограждения на литовской территории. Сопредельная сторона была оперативно проинформирована об инциденте.

Косуля запуталась в проволоке литовского погранзабора и погибла-4

Спустя час на место прибыли литовские службы. Однако было поздно, при попытках освободиться косуля получила смертельные раны. На литовской границе с начала установки соседями опасных заграждений пало 27 диких животных.

# Государственная граница Беларуси # происшествия

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