Косуля запуталась в проволоке литовского погранзабора и погибла

Сморгонские пограничники обнаружили ее хромающей и запутанной в проволоке ограждения на литовской территории. Сопредельная сторона была оперативно проинформирована об инциденте.

Спустя час на место прибыли литовские службы. Однако было поздно, при попытках освободиться косуля получила смертельные раны. На литовской границе с начала установки соседями опасных заграждений пало 27 диких животных.