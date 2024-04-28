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Организатора интернет-наркошопа задержали в Бресте. Мужчина организовал на дому производство психотропов

28 апреля 2024 10:39
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Организатора интернет-наркошопа задержали в Бресте. В операции задействовали ОМОН. Установлено, что 34-летний мужчина организовал на дому производство психотропов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он изготавливал их из наркосодержащих растений, которые сам же и выращивал.

Организатора интернет-наркошопа задержали в Бресте. Мужчина организовал на дому производство психотропов-1

Сбывал «товар» злоумышленник через интернет, а чтобы преступная деятельность оставалась незамеченной, свой онлайн-магазин брестчанин разместил в так называемом теневом сегменте глобальной Сети. В квартире обнаружили как готовый наркотик, так и растения.

Организатора интернет-наркошопа задержали в Бресте. Мужчина организовал на дому производство психотропов-4

Александр Шумко, заместитель начальника УНиПТЛ УВД Брестского облисполкома:
Он распределял крупные партии товара среди сбытчиков для последующего распространения через закладки. При обыске в квартире фигуранта и в тайниках обнаружена марихуана, растения рода каннабис и иные психотропные вещества.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Задержанному может грозить до 15 лет лишения свободы.

# Наркотики # происшествия # Новости Бреста и Брестской области

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