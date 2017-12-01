Интернет-мошенник предлагал мебель и бытовую технику по заниженным ценам: потерпевших ищут

Новости Беларуси. Интернет-обман с десятками пострадавших по всей стране. Неработающий мужчина по версии следствия три месяца занимался мошенничеством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На популярных сайтах онлайн-объявлений он выставлял на продажу бытовую технику и мебель. Цену указывал более чем привлекательную – существенно ниже, чем у других интернет-продавцов. Такая щедрость привлекала немало покупателей. По телефону он убеждал их перечислить предоплату за товар на его банковскую карту. Покупку обещал доставить сразу после получения аванса. В итоге доверчивые клиенты оставались и без денег, и без товара.