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Интернет-мошенник предлагал мебель и бытовую технику по заниженным ценам: потерпевших ищут

01 декабря 2017 08:17
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Новости Беларуси. Интернет-обман с десятками пострадавших по всей стране. Неработающий мужчина по версии следствия три месяца занимался мошенничеством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На популярных сайтах онлайн-объявлений он выставлял на продажу бытовую технику и мебель. Цену указывал более чем привлекательную – существенно ниже, чем у других интернет-продавцов. Такая щедрость привлекала немало покупателей. По телефону он убеждал их перечислить предоплату за товар на его банковскую карту. Покупку обещал доставить сразу после получения аванса. В итоге доверчивые клиенты оставались и без денег, и без товара.

Интернет-мошенник предлагал мебель и бытовую технику по заниженным ценам: потерпевших ищут-1

Сергей Шершеневич, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области:
К примеру, полученный им задаток за диван составил 100 рублей, за детскую коляску – 140 рублей, за кофемашину один из покупателей перечислил ему 280 рублей. Потерпевшими по делу признаны 15 жителей Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областей. При этом следователи не исключают, что количество граждан, пострадавших от противоправных действий, может быть значительно больше.

Правоохранители вышли на след подозреваемого в Мозыре. Сейчас он заключен под стражу, на его имущество наложен арест. Возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Интернет-мошенничество # Сергей Шершеневич

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