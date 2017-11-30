Пока ждали сотрудников ГАИ, в один из автомобилей влетел грузовик: подробности аварии на МКАД

Новости Беларуси. Около трех дня на развязке МКАД с улицей Мазурова столкнулись две легковые машины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пока участники ДТП ждали сотрудников ГАИ, в один из автомобилей влетел грузовик. Транспортные средства сразу же загорелись. Есть жертвы.
Андрей Шуканов, командир взвода ДПС отдела ГАИ Фрунзенского РУВД:
Пассажир автомобиля Dacia Logan скончался на месте. Водитель автомобиля Dacia Logan и пассажир автомобиля Peugeot получили травмы, с которыми были доставлены в больницу.
Личность погибшего устанавливается. Водитель фуры не пострадал. На месте работали спасатели и сотрудники ГАИ. Движение здесь было практически парализовано.