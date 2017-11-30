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Пока ждали сотрудников ГАИ, в один из автомобилей влетел грузовик: подробности аварии на МКАД

30 ноября 2017 17:53
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Новости Беларуси. Около трех дня на развязке МКАД с улицей Мазурова столкнулись две легковые машины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пока участники ДТП ждали сотрудников ГАИ, в один из автомобилей влетел грузовик. Транспортные средства сразу же загорелись. Есть жертвы.

Пока ждали сотрудников ГАИ, в один из автомобилей влетел грузовик: подробности аварии на МКАД-1

Андрей Шуканов, командир взвода ДПС отдела ГАИ Фрунзенского РУВД:
Пассажир автомобиля Dacia Logan скончался на месте. Водитель автомобиля Dacia Logan и пассажир автомобиля Peugeot получили травмы, с которыми были доставлены в больницу.

Личность погибшего устанавливается. Водитель фуры не пострадал. На месте работали спасатели и сотрудники ГАИ. Движение здесь было практически парализовано.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Андрей Шуканов

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