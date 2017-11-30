Пока ждали сотрудников ГАИ, в один из автомобилей влетел грузовик: подробности аварии на МКАД

Новости Беларуси. Около трех дня на развязке МКАД с улицей Мазурова столкнулись две легковые машины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пока участники ДТП ждали сотрудников ГАИ, в один из автомобилей влетел грузовик. Транспортные средства сразу же загорелись. Есть жертвы.