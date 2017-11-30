В Минской области на пожарах за последние сутки погибли три человека

Новости Беларуси. Три человека погибли при пожарах в Минской области за прошедшие сутки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Три человека погибли при пожарах в Минской области за прошедшие сутки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Борисовском районе в деревне Малая Ухолода жертвой огня стала пенсионерка. По предварительной версии, причиной ЧП стала неисправность печного оборудования. А в Смолевичах при пожаре погибли двое мужчин 1956 года рождения.
При каких обстоятельствах произошло возгорание – устанавливают специалисты.
Всего за минувшие сутки в области зарегистрировано семь пожаров: в Вилейском, Борисовском, Березинском, Минском, Слуцком районах.