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В Минской области на пожарах за последние сутки погибли три человека

30 ноября 2017 17:03
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Новости Беларуси. Три человека погибли при пожарах в Минской области за прошедшие сутки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области на пожарах за последние сутки погибли три человека-1

В Борисовском районе в деревне Малая Ухолода жертвой огня стала пенсионерка. По предварительной версии, причиной ЧП стала неисправность печного оборудования. А в Смолевичах при пожаре погибли двое мужчин 1956 года рождения.

В Минской области на пожарах за последние сутки погибли три человека-4

При каких обстоятельствах произошло возгорание – устанавливают специалисты.

Всего за минувшие сутки в области зарегистрировано семь пожаров: в Вилейском, Борисовском, Березинском, Минском, Слуцком районах.

# происшествия # Пожар # Фотофакт # Анастасия Хоботова

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