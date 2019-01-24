Прямой эфир

Иностранного студента вышлют из Беларуси за взрыв петарды в общежитии

24 января 2019 10:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Студенту из Туркменистана придётся покинуть Беларусь из-за мелкого хулиганства в новогоднюю ночь.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, студент в новогоднюю ночь взорвал петарду в общежитии №5 БГЭУ. За это он был привлечён к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». В качестве наказания был выбран штраф.  

22 января в присутствии студентов-иностранцев был рассмотрен вопрос о высылке 19-летнего гражданина Туркменистана. В итоге было принято решение выслать молодого человека из РБ и запретить въезд в страну на три года. Студент обязан уехать за 30 дней.  

В начале 2019 года мы рассказывали о случае, когда гражданка Туркменистана пыталась покинуть Беларусь в багажнике автомобиля.  

Помогал 22-летней соотечественнице выходец из Центральной Азии (здесь подробности).  

# Хулиганство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Ивановском районе при задержании дебошира был ранен милиционер
24 января 2019 09:57

В Ивановском районе при задержании дебошира был ранен милиционер

В Мядельском районе браконьер застрелил косулю
23 января 2019 19:42

В Мядельском районе браконьер застрелил косулю

Опасный дрифт на улицах Минска: что известно о скандале с футболистом на Infiniti
23 января 2019 17:27

Опасный дрифт на улицах Минска: что известно о скандале с футболистом на Infiniti