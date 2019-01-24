Иностранного студента вышлют из Беларуси за взрыв петарды в общежитии

Новости Беларуси. Студенту из Туркменистана придётся покинуть Беларусь из-за мелкого хулиганства в новогоднюю ночь.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, студент в новогоднюю ночь взорвал петарду в общежитии №5 БГЭУ. За это он был привлечён к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». В качестве наказания был выбран штраф.

22 января в присутствии студентов-иностранцев был рассмотрен вопрос о высылке 19-летнего гражданина Туркменистана. В итоге было принято решение выслать молодого человека из РБ и запретить въезд в страну на три года. Студент обязан уехать за 30 дней.

В начале 2019 года мы рассказывали о случае, когда гражданка Туркменистана пыталась покинуть Беларусь в багажнике автомобиля.