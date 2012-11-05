Инкассаторская машина столкнулась с BMW в Гомеле. Есть пострадавшие

Новости Беларуси. Столкновение инкассаторской машины ОАО «АСБ Беларусбанк» и легкового автомобиля BMW произошло вчера, 3 ноября, в Гомеле.

Как сообщили в дежурной части УГАИ Гомельской области, на перекрёстке водитель инкассаторской машины Volkswagen Caddy не уступил дорогу BMW 316, в результате чего и произошло столкновение. Удар оказался настолько сильным, что инкассаторский Volkswagen Caddy перевернулся.

Водитель BMW и пассажир инкассаторского автомобиля с травмами средней степени тяжести госпитализированы.

Напомним, в октябре в Волковыске дорогу не поделили грузовик и легковушка. За рулём легковушки находился мужчина, на заднем сидении мама на руках держала грудного ребёнка – недавно девочке исполнился месяц. Как выяснилось, грузовик вытолкнул «Жигули» на тротуар, правым колесом заскочил на него и согнул стойку дорожного знака «Пешеходный переход». Удар пришелся на ту сторону, где находился ребенок. С предварительным диагнозом «ушиб грудной клетки, возможная черепно-мозговая травма» ребёнок вместе с мамой госпитализирован.

В сентябре аналогичное ДТП в Речице закончилось трагично: при столкновении микроавтобуса и легковушки погиб младенец – полуторамесячный мальчик. Установлено, что на перекрёстке автомобиль «Мазда» не уступил дорогу микроавтобусу «Мерседес».