10-летнюю девочку, утонувшую в Западной Двине, пока не нашли

Новости Беларуси. В Новополоцке продолжаются поиски утонувшей девочки. На месте трагедии водолазы исследовали территорию до глубокой ночи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Новополоцке продолжаются поиски утонувшей девочки. На месте трагедии водолазы исследовали территорию до глубокой ночи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром 7 марта работы продолжили четыре группы специалистов. На Западной Двине в эти дни высокий уровень воды и сильное течение, что существенно затрудняет поиски.
Напомним, трагедия произошла на левом берегу реки в черте города. Девочек был двое. В какой-то момент дети вышли на реку и одна из них провалилась. Течение подхватило ребенка и понесло в сторону. На помощь школьницам подоспели рыбаки, но вытащить ребенка не удалось.
СК о трагедии в Новополоцке: 10-летняя девочка провалилась под лёд и утонула
Александр Мясоедов, начальник Витебской областной организации ОСВОД:
Лед становится рыхлым и пористым, поэтому было очень опасно выходить на закрайки в реках, которые уже открылись от льда. Хотелось бы предупредить родителей, чтобы не оставляли своих детей без присмотра, когда они выходят на прогулку и предупреждали их, что выход на весенний лед опасен.
Несколько дней назад похожий случай произошел в Мостах. Тогда две девочки примерно такого же возраста хотели сделать селфи на Немане (подробнее здесь). Одну успели вытянуть друзья, вторую спас случайный прохожий. Только с начала 2018 года в Беларуси утонули 15 человек, из них двое детей.