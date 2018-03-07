10-летнюю девочку, утонувшую в Западной Двине, пока не нашли

Новости Беларуси. В Новополоцке продолжаются поиски утонувшей девочки. На месте трагедии водолазы исследовали территорию до глубокой ночи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром 7 марта работы продолжили четыре группы специалистов. На Западной Двине в эти дни высокий уровень воды и сильное течение, что существенно затрудняет поиски.

Напомним, трагедия произошла на левом берегу реки в черте города. Девочек был двое. В какой-то момент дети вышли на реку и одна из них провалилась. Течение подхватило ребенка и понесло в сторону. На помощь школьницам подоспели рыбаки, но вытащить ребенка не удалось.

СК о трагедии в Новополоцке: 10-летняя девочка провалилась под лёд и утонула