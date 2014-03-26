Имущество фигурантов коррупционного дела «Беллегпрома» арестовано. Среди вещей - квартиры, машины, золотые слитки

Новости Беларуси. Новые подробности громкого коррупционного дела «Беллегпрома». 26 марта стало известно о наложении ареста на имущество, принадлежавшее задержанным. Среди прочего - миллион долларов, золотые слитки, элитные автомобили и несколько квартир в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в конце февраля при получении взятки были задержаны председатель госконцерна «Беллегпром» Михаил Сучков и директор Слонимской камвольно-прядильной фабрики, которая входит в структуру группы компаний.

Сергей Воробьев, начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Республики Беларусь:

По уголовному делу помимо должностных лиц концерна «Беллегпром» задержаны три представителя коммерческих структур. Им предъявлено обвинение в даче взятки. Должностным лицам, как ранее говорилось, предъявлено обвинение в получении взятки. В отношении всех фигурантов уголовного дела применена мера пресечения - заключение под стражу. Размеры взяток известны, но на сегодняшний день продолжается расследование. И это не единичные эпизоды, поэтому точный размер будет известен по завершению расследования.