24-летний солист белорусской группы Napoli трагически погиб в Дзержинске

Новости Беларуси. Илья Кравчук, звукорежиссер, аранжировщик, солист популярной белорусской группы Napoli, скончался сегодня утром в реанимации.

В ночь с 21 на 22 марта во время конфликта в одном из заведений общественного питания в Дзержинске Илью толкнули.

Молодой человек упал и ударился головой.

За жизнь Ильи Крачука несколько дней боролись врачи. Однако полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Ильи не стало сегодня утром.

У артиста остались жена и маленький сын. Малышу всего три месяца...

Сообщение на официальной странице группы Napoli в социальной сети:

Жутко, страшно, больно... Сегодня на 25 году жизни скончался Илья Кравчук. Горе, которое нельзя выразить ни словами, ни чувствами. Невозможно до конца поверить, что тебя больше с нами нет. Всё это время ты был нашим вдохновителем, бесконечно талантливым автором и замечательным другом. Ты навсегда останешься в наших сердцах как добрый и искренний человек. Ты будешь жить в нашей памяти и в памяти всех любящих тебя людей. Ты будешь жить в тех песнях, которые написал и которые мы исполняли вместе с тобой. Перед глазами стоит только твоя счастливая улыбка. Мы выражаем слова поддержки твоим родителям, родным, братьям, сестрам, твоей жене и маленькому сыну, всем твоим друзьям, всем, кто тебя знал и любил. Илья, ты оставил нам часть своей души. Твою музыку будут слушать. Твои песни будут петь. Ты будешь жить в наших сердцах. Пусть там на небесах Тебе будет тепло. Илья! Мы любим тебя и скорбим.

Человека, толкнувшего Илью, уже задержали. И пока вопросов больше, чем ответов. Подробности произошедшего в тот роковой вечер в Дзержинске установит следствие.

Группа Napoli существует с 2012 года. За этот промежуток времени коллектив записал десять песен, снял несколько клипов.

«Песня про детство» – одна из последних видеоработ коллектива.

Илона Мунтян, Ольга Шиманская, Илья Кравчук – трио, которое вместе с самого начала.

Группа принимала участие на различных музыкальных фестивалях, среди которых «Славянский базар». Завсегдатае гости музыкальных проектов, в этом году они вошли в число финалистов белорусского отборочного конкурса песни «Евровидение 2014».

Илья, Илона Мунтян и Оля работали над записью альбома.

О том, каких высот молодой коллектив хотел достигнуть, ребята с радостью рассказывали в эфире программы «Утро. Студия хорошего настроения на СТВ». Во время беседы Илья улыбается и все время шутит. По всему видно, это был человек широкой души...