В зоопарке Дании, где публично убили жирафа, умертвили еще 4-х львов

Новости Дании. Сотрудники датского зоопарка, где в феврале был убит жираф Мариус, умертвили еще четырех животных – двух старых львов и двух львят, которым всего 10 месяцев от роду.

Копенгагенский зоопарк усыпил животных в минувший понедельник.

Со слов представителей зоопарка, все равно животных растерзал бы самец, которого со дня на день доставят в это учреждение.

Умерщвление семьи львов связано и с тем, что им попросту не смогли найти новое место жительства...

Из сообщения представителей зоопарка:

Исходя из организации прайда львов и их поведения, зоопарку пришлось усыпить двух старых львов и двух львят, которые бы не смогли постоять за себя.



Сотрудники зверинца не стали устраивать из убийства зверей показательного шоу, как это было с полуторагодовалым жирафом. Напомним, Мариуса публично умертвили из-за того, что он родился от особей, находящихся в родстве.

А по правилам Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, такой вид скрещивания запрещен.

Один из американских зверинцев выразил готовность забрать животное себе, но ему отказали.

Этот случай вызвал большой общественный резонанс во многих странах мира. В самой Дании казнь жирафа состоялась под шум многочисленных протестов.

Пресс-секретарь зоопарка отметил, что публичного расчленения львов не было, потому что «не все наши животные расчленяются прилюдно».

И, как сообщает британская газета The Guardian, семья львов, уничтоженных в понедельник в датском зоопарке, это как раз те хищники, которым отдали доедать останки Мариуса...