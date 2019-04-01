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Мошенник под предлогом изготовления мебели обманул минчан на 4000 рублей

01 апреля 2019 20:54
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Новости Беларуси. Следствием установлено, что Алексей Хмельков принимал заказы, но не имел возможности и не собирался исполнять принятые на себя обязательства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мошенник под предлогом изготовления мебели обманул минчан на 4000 рублей-1

Он и ранее был судим за совершение аналогичных мошеннических действий. Есть основания полагать, что фактов обмана может быть больше. В связи с этим гражданам, пострадавшим от действий фигуранта дела, просьба сообщить в Следственный комитет.

# Мошенничество # происшествия # Алексей Хмельков # Фотофакт

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