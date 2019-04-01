Мошенник под предлогом изготовления мебели обманул минчан на 4000 рублей

Новости Беларуси. Следствием установлено, что Алексей Хмельков принимал заказы, но не имел возможности и не собирался исполнять принятые на себя обязательства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он и ранее был судим за совершение аналогичных мошеннических действий. Есть основания полагать, что фактов обмана может быть больше. В связи с этим гражданам, пострадавшим от действий фигуранта дела, просьба сообщить в Следственный комитет.