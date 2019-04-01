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10 нелегалов и 4 организаторов канала задержали на границе Беларуси во время международной спецоперации

01 апреля 2019 19:22
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Новости Беларуси. Четырех россиян подозревают в организации канала незаконной миграции. Выходцев из Южной Азии через территорию Беларуси перевозили в Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 нелегалов и 4 организаторов канала задержали на границе Беларуси во время международной спецоперации-1

Преступную деятельность трансграничной группы пресекли пограничники. Это была международная спецоперация. Двух граждан Индии и восемь граждан Шри-Ланки ввезли в Беларусь из России в полуприцепе большегруза. В дальнейшем их планировали переправить в Литву.

10 нелегалов и 4 организаторов канала задержали на границе Беларуси во время международной спецоперации-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
В ходе проведения международной спецоперации пограничники провели три задержания. Первое произошло на приграничной территории в Гродненской области.

10 нелегалов и 4 организаторов канала задержали на границе Беларуси во время международной спецоперации-7

Во втором случае сотрудники оперативного подразделения пограничной службы задержали россиянина, одного из организаторов канала незаконной миграции.

10 нелегалов и 4 организаторов канала задержали на границе Беларуси во время международной спецоперации-10

Еще одного пособника противоправной деятельности, также гражданина России, задержали непосредственно на государственной границе при попытке выезда из нашей страны в Литву в пункте пропуска «Каменный Лог».

10 нелегалов и 4 организаторов канала задержали на границе Беларуси во время международной спецоперации-13

Возбуждено уголовное дело. За организацию незаконной миграции участникам преступной группы может грозить 7 лет лишения свободы и конфискация имущества.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Антон Бычковский # Фотофакт

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