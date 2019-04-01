10 нелегалов и 4 организаторов канала задержали на границе Беларуси во время международной спецоперации

Новости Беларуси. Четырех россиян подозревают в организации канала незаконной миграции. Выходцев из Южной Азии через территорию Беларуси перевозили в Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преступную деятельность трансграничной группы пресекли пограничники. Это была международная спецоперация. Двух граждан Индии и восемь граждан Шри-Ланки ввезли в Беларусь из России в полуприцепе большегруза. В дальнейшем их планировали переправить в Литву.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

В ходе проведения международной спецоперации пограничники провели три задержания. Первое произошло на приграничной территории в Гродненской области.

Во втором случае сотрудники оперативного подразделения пограничной службы задержали россиянина, одного из организаторов канала незаконной миграции.

Еще одного пособника противоправной деятельности, также гражданина России, задержали непосредственно на государственной границе при попытке выезда из нашей страны в Литву в пункте пропуска «Каменный Лог».